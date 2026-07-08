Vergunning voor woningsplitsing Olijfstraat in Tilburg verleend

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het splitsen van een woning aan de Olijfstraat 3 in twee aparte woningen. Het besluit betreft zowel bouwactiviteiten als een afwijking van de regels in het omgevingsplan.

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Op 19 oktober 2025 ontving de gemeente Tilburg een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de splitsing van een woning aan de Olijfstraat 3. Het gaat om het ombouwen van één woning naar twee grondgebonden woningen. Na beoordeling is besloten de vergunning te verlenen.

Het besluit omvat twee activiteiten: bouwactiviteiten en toestemming voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. Hierdoor wordt afgeweken van standaard regels binnen het plan. De vergunning maakt het mogelijk om de woning volgens de plannen aan te passen.