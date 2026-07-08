Melding milieubelastende activiteit bij melkveebedrijf in Udenhout

Melkveebedrijf Teurlings in Udenhout heeft een melding gedaan van meerdere milieubelastende activiteiten, waaronder opslag van kuilvoer en gevaarlijke stoffen.

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Bij melkveebedrijf Teurlings aan de Groenstraat 115 in Udenhout zijn diverse activiteiten gemeld die invloed hebben op het milieu. Het gaat onder andere om het opslaan van kuilvoer, vaste mest en gevaarlijke stoffen, het reinigen van agrarische voertuigen en het gebruik van koelinstallaties. Deze activiteiten vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving.

De melding is op 4 december 2025 gedaan en op 6 juli 2026 afgehandeld door de gemeente Tilburg. Voor deze procedure zijn geen bezwaren of beroep mogelijk. Het zaaknummer dat aan de melding is gekoppeld, is Z2025-00028642.