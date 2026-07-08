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Vergunning voor reclame-uitingen in Wilhelminapark Tilburg

Vandaag om 10:36

De gemeente Tilburg heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van reclame-uitingen op Wilhelminapark 14b. De aanvraag werd op 24 juni 2026 ingediend en nu goedgekeurd.

Gevonden voor jou

Het besluit betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Dit betekent dat er op deze locatie veranderingen kunnen plaatsvinden die zichtbaar zijn in de omgeving.

De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00008061. Het gaat specifiek om reclame-uitingen op het adres Wilhelminapark 14b in Tilburg.

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