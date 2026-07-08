Aanvraag voor airco bij woning in Geldrop

Op de Livingstonestraat in Geldrop is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een airco. De gemeente heeft deze op 29 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het adres Livingstonestraat 93 in Geldrop. De vergunning betreft het installeren van een airco bij de woning.

De gemeente behandelt de aanvraag onder zaaknummer 17713776393. Bezwaar maken is nog niet mogelijk. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen.