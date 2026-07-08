Vergunningsaanvraag voor het rooien van drie bomen in Geldrop

Er is een aanvraag ingediend voor het rooien van drie essen aan de Waleweinlaan in Geldrop. De gemeente heeft de aanvraag op 2 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft drie bomen aan de Waleweinlaan 191 in Geldrop. Het gaat om het verwijderen van drie essen. De gemeente heeft dit geregistreerd onder zaaknummer 17713776323.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas zodra er een besluit over de aanvraag is genomen. Voor meer informatie over het proces kunt u contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via telefoonnummer (040) 289 38 93.