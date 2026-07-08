Winteropvang voor vogels en pelikanen gepland in Mierlo

Bij Heiderschoor 24 in Mierlo is een aanvraag gedaan voor de bouw van een winteropvang voor vogels en pelikanen. De gemeente heeft de aanvraag op 3 juli ontvangen.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een speciale opvanglocatie voor vogels en pelikanen. Het adres van de geplande locatie is Heiderschoor 24 in Mierlo.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de aanvraag afgelopen vrijdag, 3 juli, geregistreerd onder zaaknummer 17713775939. Voor deze vergunning is nog geen besluit genomen, waardoor bezwaar maken op dit moment niet mogelijk is.