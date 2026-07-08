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Winteropvang voor vogels en pelikanen gepland in Mierlo

Vandaag om 10:36

Bij Heiderschoor 24 in Mierlo is een aanvraag gedaan voor de bouw van een winteropvang voor vogels en pelikanen. De gemeente heeft de aanvraag op 3 juli ontvangen.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een speciale opvanglocatie voor vogels en pelikanen. Het adres van de geplande locatie is Heiderschoor 24 in Mierlo.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de aanvraag afgelopen vrijdag, 3 juli, geregistreerd onder zaaknummer 17713775939. Voor deze vergunning is nog geen besluit genomen, waardoor bezwaar maken op dit moment niet mogelijk is.

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