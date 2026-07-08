Gevelwijziging Hooge Akker 27 in Geldrop gelegaliseerd

De gevelwijziging van het pand aan de Hooge Akker 27 in Geldrop is officieel gelegaliseerd. Burgemeester en Wethouders hebben op 3 juli 2026 hiervoor een vergunning afgegeven.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het aanpassen van de gevel en is onderdeel van een besluit dat op 3 juli 2026 is verzonden. Het pand staat op de Hooge Akker 27, postcode 5661NG, in Geldrop.

De aanvraag heeft zaaknummer 17713739942. De gemeente Geldrop-Mierlo behandelt dit soort verzoeken en publiceert besluiten via hun officiële kanalen.