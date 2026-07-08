Vergunningsaanvraag voor rooien wilg in Geldrop ontvangen

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aanvraag ontvangen voor het rooien van een wilg bij de Waleweinlaan in Geldrop. De aanvraag is op 2 juli 2026 binnengekomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunningaanvraag voor het verwijderen van één wilg ter hoogte van Waleweinlaan 68 in Geldrop. De zaak heeft nummer 17713775816 gekregen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.