Bouw infraloods aangevraagd aan Goorsedijk in Mierlo

Op de Goorsedijk in Mierlo is een aanvraag gedaan voor het bouwen van een infraloods. De gemeente ontving deze op 29 juni 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een vergunning voor het bouwen van een infraloods aan Goorsedijk 6 in Mierlo. Het zaaknummer van deze aanvraag is 17713776165.

Dit is een kennisgeving. Bezwaar maken is nog niet mogelijk en kan pas zodra er een besluit is genomen. Voor meer informatie over procedures kunt u contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via telefoonnummer (040) 289 38 93.