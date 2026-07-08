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Uitbreiding woonhuis aangevraagd in Valkenswaard
Vandaag om 10:36
Er is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een woonhuis aan de Eindhovenseweg 271 in Valkenswaard. De gemeente ontving deze op 6 juli 2026.
De aanvraag gaat over het bouwen aan het woonhuis op deze locatie. Het plan is geregistreerd onder zaaknummer 501570. Het betreft enkel een kennisgeving van ontvangst; de plannen liggen niet ter inzage.
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