Uitbreiding woonhuis aangevraagd in Valkenswaard

Er is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een woonhuis aan de Eindhovenseweg 271 in Valkenswaard. De gemeente ontving deze op 6 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over het bouwen aan het woonhuis op deze locatie. Het plan is geregistreerd onder zaaknummer 501570. Het betreft enkel een kennisgeving van ontvangst; de plannen liggen niet ter inzage.