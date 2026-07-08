Winkel en appartement worden vier woningen in Valkenswaard

In Valkenswaard is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een pand aan de Eindhovenseweg. Het gaat om het ombouwen van een winkel en appartement naar vier appartementen.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 5 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een pand aan de Eindhovenseweg 148A en 148B, waar een winkel en appartement worden getransformeerd naar vier appartementen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 501262 en gaat specifiek over het onderdeel 'Bouwen'. Het betreft een kennisgeving van ontvangst; de plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel gereageerd worden.