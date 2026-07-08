Vergunning voor verbouwing woonhuis en carport in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis aan de Kaarsmakerwei 1. Het gaat om een aanbouw aan de achterzijde en de plaatsing van een carport.

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Op 6 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing van een woonhuis aan de Kaarsmakerwei 1. De plannen omvatten een aanbouw aan de achterzijde van het huis en het plaatsen van een carport.

De vergunning is verleend op basis van een buitenplanse kleine afwijking, wat betekent dat het project afwijkt van de gebruikelijke regels maar alsnog wordt toegestaan. Het besluit heeft zaaknummer 460822.