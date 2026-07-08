Vergunningsaanvraag voor inrit aan Lindestraat in Valkenswaard

Er is een vergunning aangevraagd voor een inrit aan de Lindestraat 50 in Valkenswaard. De gemeente ontving de aanvraag op 6 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het realiseren van een inrit of uitweg op het adres Lindestraat 50, 5553ED Valkenswaard. Het project is geregistreerd onder zaaknummer 501415.

Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de vergunningsaanvraag. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.