Nieuwbouw bedrijfsgebouw en kassen in Fijnaart krijgt groen licht

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor nieuwbouw van een bedrijfsgebouw, bedrijfsruimte en kassen aan de Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart.

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Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. De vergunning betreft het vervangen van bestaande gebouwen door nieuwbouw op het adres Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart.

De vergunning treedt in werking na de bekendmaking van het besluit. De vergunninghouder mag direct starten met de werkzaamheden, zelfs als er een bezwaarschrift wordt ingediend. Het project omvat onder meer de bouw van een bedrijfsgebouw, bedrijfsruimte en kassen.