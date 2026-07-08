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Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Willemstad
Vandaag om 10:37
In Willemstad is een aanvraag ingediend om een dakkapel aan de voorzijde van een woning te vergroten. Het project betreft een woning aan de Hogeweg 16 en de aanvraag is op 5 juli ontvangen door de gemeente Moerdijk.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is informatief gedeeld door burgemeester en wethouders van Moerdijk. Het gaat om een project waarbij een bestaande dakkapel aan de voorkant van de woning groter wordt gemaakt.
Voor deze aanvraag geldt dat er pas bezwaar of beroep kan worden ingediend nadat een besluit hierover is genomen. Wie de aanvraag wil inzien, kan hiervoor telefonisch een afspraak maken met de gemeente.
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