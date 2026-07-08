Vergunningsaanvraag voor magazijnstellingen in Moerdijk

Op Palletweg 9 en 11 in Moerdijk is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van magazijnstellingen. De aanvraag is op 3 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op Palletweg 9 en 11. Het project betreft het plaatsen van magazijnstellingen, waarvoor de aanvraag vorige week binnenkwam.

Deze melding is puur informatief. Bezwaar maken of beroep instellen is pas mogelijk na een beslissing op de aanvraag. Voor inzage in de aanvraag kan telefonisch contact worden opgenomen met het gemeentelijke team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving.