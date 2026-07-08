Vergunningsaanvraag voor woningaanpassing in Zevenbergen

Voor een woning aan Noordhaven 156 in Zevenbergen is een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van de fundering aan de voorkant en een aanbouw aan de achterkant.

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De gemeente Moerdijk heeft op 3 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om aanpassingen aan de fundering aan de voorzijde van de woning en het bouwen van een aanbouw aan de achterkant.

De aanvraag betreft een woning aan Noordhaven 156 in Zevenbergen. De vergunning wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Het is nog niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen, omdat de gemeente nog geen besluit heeft genomen over de aanvraag.