Gevelwijziging woning Noordamlaan Zevenbergen aangevraagd

Bij de gemeente Moerdijk is een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van de gevels van een woning aan de Noordamlaan 4 in Zevenbergen. De aanvraag is op 2 juli ontvangen.

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De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een plan om de gevels van een woning aan de Noordamlaan 4 in Zevenbergen aan te passen. De aanvraag is ingediend op 2 juli 2026.

Op dit moment gaat het alleen om een aanvraag en is er nog geen besluit genomen. Inzage in de aanvraag is mogelijk door een afspraak te maken met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.