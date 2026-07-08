Moerdijk wijzigt subsidieregeling voor woningisolatie

De gemeente Moerdijk heeft de subsidieregeling voor isolatie van eigen woningen aangepast. De nieuwe regels gelden vanaf de dag na bekendmaking en richten zich op gevelisolatie, zoals spouwmuren en buitengevels.

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Vanaf 1 juli 2026 is de gewijzigde subsidieregeling voor woningisolatie in Moerdijk van kracht. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders tijdens de vergadering op 30 juni. De aangepaste regeling stelt eisen aan isolatiemateriaal en de minimale oppervlakte die geïsoleerd moet worden.

Voor spouwmuurisolatie moet minimaal 10 vierkante meter van bestaande spouwmuren worden geïsoleerd met materiaal dat een minimale warmteweerstand (Rd-waarde) van 1,1 heeft. Bij gevelisolatie gaat het om het isoleren van minimaal 10 vierkante meter van de binnen- of buitenzijde van de gevel, met een isolatiemateriaal dat een Rd-waarde van minimaal 3,5 heeft.

Subsidieaanvragen die nog niet zijn afgehandeld, worden beoordeeld op basis van de nieuwe regels. Het besluit is onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma, dat slecht geïsoleerde woningen van particuliere eigenaren en woongroepen wil verduurzamen.