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Circus de SPOT viert jubileum op Suikerplein in Roosendaal
Vandaag om 10:37
In Roosendaal is een vergunning verleend voor het evenement Circus de SPOT. Het jubileumfeest vindt plaats op het Suikerplein aan de Oostelijke Havendijk.
Het evenement Circus de SPOT viert het vijfjarig bestaan van SPOT en heeft toestemming gekregen om op het Suikerplein in Roosendaal gehouden te worden. De vergunning is op 2 juli 2026 verstrekt.
Het Suikerplein, gelegen aan de Oostelijke Havendijk, zal de locatie zijn waar het jubileumfeest plaatsvindt. Het evenement is geregistreerd onder nummer 2026AEV049037.
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