Opslag van grond en baggerspecie gemeld in Roosendaal

Op de Gastelseweg in Roosendaal is een melding gedaan voor het opslaan van herbruikbare grond en baggerspecie. Dit betreft grond die zonder bewerking geschikt is voor hergebruik.

Gevonden voor jou

De melding is afgehandeld op 6 juli 2026 en betreft het opslaan van grond en baggerslib op de landbodem. Deze materialen worden niet bewerkt en zijn direct herbruikbaar. De melding is gedaan op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen deze melding. Voor vragen of correspondentie hierover dient het zaaknummer Z2026-00017887 te worden vermeld.