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Sporthal in Nuenen mogelijk ook voor kantoor en horeca
Vandaag om 10:37
De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen om een sporthal aan de Hoge Brake 3 ook te gebruiken als sportkantine, vergaderruimte en voor horeca.
De aanvraag gaat over het gedeeltelijk aanpassen van de functies van de sporthal. Naast sportactiviteiten wil men de ruimte inzetten voor een sportkantine, ondergeschikte horeca en kantoor- of vergaderdoeleinden.
De gemeente ontving de aanvraag op 6 juli 2026. Belangstellenden kunnen de stukken vanaf vandaag digitaal opvragen bij de gemeente Nuenen. Bezwaar maken is nog niet mogelijk; dat kan pas als er een beslissing is genomen over de vergunning.
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