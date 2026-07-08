Sporthal in Nuenen mogelijk ook voor kantoor en horeca

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen om een sporthal aan de Hoge Brake 3 ook te gebruiken als sportkantine, vergaderruimte en voor horeca.

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De aanvraag gaat over het gedeeltelijk aanpassen van de functies van de sporthal. Naast sportactiviteiten wil men de ruimte inzetten voor een sportkantine, ondergeschikte horeca en kantoor- of vergaderdoeleinden.

De gemeente ontving de aanvraag op 6 juli 2026. Belangstellenden kunnen de stukken vanaf vandaag digitaal opvragen bij de gemeente Nuenen. Bezwaar maken is nog niet mogelijk; dat kan pas als er een beslissing is genomen over de vergunning.