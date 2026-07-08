Tentaanvraag bij tuincentrum in Nuenen

Het tuincentrum aan de Kapperdoesweg in Nuenen heeft een aanvraag ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een tent. De gemeente ontving de aanvraag op 4 juli.

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De aanvraag betreft het plaatsen van een tent op het terrein van het tuincentrum aan de Kapperdoesweg 8 in Nuenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten maken bekend dat deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 08203776060.

Belangstellenden kunnen de documenten vanaf vandaag digitaal inzien. Een bezwaarschrift indienen is op dit moment nog niet mogelijk; dit kan pas zodra de vergunning is verleend.