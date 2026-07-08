Herdenkingsplaquette krijgt vergunning in park Nuenen

De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een herdenkingsplaquette in het park aan Nuenen E 8734. De vergunning is op 6 juli 2026 verzonden en gaat de dag erna in.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben besloten dat een herdenkingsplaquette geplaatst mag worden in het park. Het exacte adres is Park ongenummerd, Nuenen E 8734.

De vergunning is op 6 juli 2026 bekendgemaakt en treedt op 7 juli 2026 in werking. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08203757366.