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Uitstel beslissing herbouwen stal in Best

Vandaag om 10:37 • Aangepast vandaag om 10:47

De gemeente Best heeft de beslissing over een vergunningaanvraag voor het herbouwen van een stal aan de Huiskenshoek met zes weken uitgesteld.

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Het gaat om een aanvraag voor het herbouwen van een bestaande stal op het adres Huiskenshoek 10 in Best. De aanvraag bevat onder andere technische bouwactiviteiten en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

Het dossier heeft nummer Z2026-00000933. Het uitstel houdt in dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen dit uitstel.

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