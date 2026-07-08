Evenement '1-2-3 doedagen' gemeld in Best

De gemeente Best heeft een melding ontvangen voor het evenement '1-2-3 doedagen' dat plaatsvindt van 19 tot en met 21 augustus aan de Heuveleindseweg 6A.

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Op 26 juni 2026 is bij de gemeente Best een melding ingediend voor het organiseren van het evenement '1-2-3 doedagen'. Dit evenement staat gepland van woensdag 19 augustus tot en met vrijdag 21 augustus. De locatie is Heuveleindseweg 6A in Best.

Het dossiernummer van deze melding is Z2026-00001220. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor meer informatie over het evenement kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen van de gemeente Best.