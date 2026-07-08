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Evenement '1-2-3 doedagen' gemeld in Best
Vandaag om 10:37 • Aangepast vandaag om 10:47
De gemeente Best heeft een melding ontvangen voor het evenement '1-2-3 doedagen' dat plaatsvindt van 19 tot en met 21 augustus aan de Heuveleindseweg 6A.
Op 26 juni 2026 is bij de gemeente Best een melding ingediend voor het organiseren van het evenement '1-2-3 doedagen'. Dit evenement staat gepland van woensdag 19 augustus tot en met vrijdag 21 augustus. De locatie is Heuveleindseweg 6A in Best.
Het dossiernummer van deze melding is Z2026-00001220. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor meer informatie over het evenement kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen van de gemeente Best.
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