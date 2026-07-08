Vergunning aangevraagd voor bewegwijzeringsbord in Best

Op Tormentil 10 in Best is een vergunning aangevraagd voor een bewegwijzeringsbord. De aanvraag werd op 2 juli 2026 ingediend bij de gemeente, die uiterlijk op 27 augustus 2026 een besluit neemt.

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De vergunningaanvraag op Tormentil 10 in Best betreft het plaatsen van een bewegwijzeringsbord. Daarbij zijn drie activiteiten genoemd: een technische bouwactiviteit, een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en het plaatsen van handelsreclame.

De gemeente Best heeft tot 27 augustus 2026 de tijd om te beslissen of de vergunning wordt verleend. Mocht meer tijd nodig zijn, dan mag de gemeente dit met maximaal zes weken verlengen. Een eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.