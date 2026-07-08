Varkenshouderij in De Rips wil stalindeling en luchtwasser aanpassen

De varkenshouderij aan de Jodenpeeldreef 3a in De Rips heeft een vergunning aangevraagd om de indeling van de zeugenstal en het type luchtwasser te wijzigen.

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De aanvraag is op 25 juni 2026 ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel. Het gaat om een uitgebreide procedure volgens de Omgevingswet, waarbij het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit zal nemen.

De ondernemer wil met de aanpassingen de werking van de zeugenstal verbeteren. Een luchtwasser is een systeem dat de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals ammoniak, vermindert.

Het zaaknummer Z-2026-010874 is gekoppeld aan deze aanvraag. Reacties op het ontwerpbesluit zijn mogelijk zodra het besluit bekend is gemaakt.