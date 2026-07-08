Omgevingsvergunning aangevraagd voor tuinhuis in Waalre

De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor een tuinhuis aan Het Fort.

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Op 6 juli 2026 heeft de gemeente Waalre een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een tuinhuis aan Het Fort 53, 5581AB Waalre. Het betreft een omgevingsvergunning die is ingediend onder zaaknummer 1130811.

Het college van burgemeester en wethouders zal later een besluit nemen over de aanvraag. Zodra de vergunning wordt verleend of geweigerd, volgt een nieuwe publicatie. De details van aangevraagde en verleende vergunningen zijn digitaal beschikbaar.