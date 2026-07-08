Nieuwbouwhuis gepland aan Koningin Julianalaan in Waalre

De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor een nieuwbouwhuis aan de Koningin Julianalaan.

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Op 3 juli 2026 is bij de gemeente Waalre een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuw huis. Het gaat om een locatie aan de Koningin Julianalaan, waar op dit moment nog geen bebouwing is.

Het college van burgemeester en wethouders zal later een besluit nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend of afgewezen, volgt een officieel bericht. De aanvraag heeft zaaknummer 1130638.