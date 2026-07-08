Waalre ontvangt aanvraag voor woonhuis aan Dennelaan

De gemeente Waalre heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de bouw van een woonhuis aan Dennelaan 1. Deze aanvraag is op 3 juli 2026 ingediend.

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Het gaat om een project waarbij een nieuw woonhuis wordt gebouwd op Dennelaan 1 in Waalre. De gemeente heeft zaaknummer 1130667 aan de aanvraag gekoppeld.

Zodra het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt over de vergunning, wordt dit openbaar gemaakt. Het kan gaan om zowel een goedkeuring als een afwijzing.