Grondaanpassing gemeld aan Kerzelseweg in Galder

Op Kerzelseweg 8 in Galder is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerspecie. Deze melding is op 6 juli afgehandeld en er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Gevonden voor jou

De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie, wat betekent dat grond of baggerslib op deze locatie wordt gebruikt of neergelegd. Dit kan bijvoorbeeld zijn om het terrein op te hogen of aan te leggen.

De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00017744 en heeft DSO-kenmerk 2026062900745. Er liggen geen stukken ter inzage. Voor informatie over deze melding kan gebruik worden gemaakt van het genoemde zaaknummer bij correspondentie.