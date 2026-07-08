Vergunning verleend voor energieopslagsysteem bij zonnepark Uden

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor een energieopslagsysteem bij zonnepark Vluchtoord in Uden. De vergunning wijkt af van het omgevingsplan en is geldig tot 27 november 2045.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het toevoegen van een energieopslagsysteem aan het al vergunde zonnepark Vluchtoord aan de Lange Goorstraat in Uden. Daarnaast wordt er afgeweken van de regels in het omgevingsplan voor deze bouwactiviteit. Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden door de gemeente Maashorst.

Het energieopslagsysteem maakt het mogelijk om duurzaam opgewekte energie tijdelijk op te slaan en later te gebruiken. Het systeem wordt geplaatst op het kadastrale perceel dat bekend is als gemeente Uden, sectie T, nummer 1871. De vergunning blijft van kracht tot eind november 2045.