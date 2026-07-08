Toegangsweg en parkeerterrein gepland in Odiliapeel

Er is een aanvraag ingediend voor een toegangsweg en parkeerterrein op eigen terrein aan de Beukenlaan in Odiliapeel. De gemeente ontving het verzoek afgelopen vrijdag.

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De aanvraag heeft betrekking op het adres Beukenlaan 61 in Odiliapeel. Het plan omvat het aanleggen van een toegangsweg en een parkeerterrein op eigen grond. Dit vereist toestemming voor zowel het veranderen van een uitweg als het uitvoeren van werkzaamheden die geen bouwwerk zijn.

Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer 55523-2026. Op dit moment betreft het een kennisgeving van de aanvraag; formeel reageren is niet mogelijk. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met de gemeente Maashorst.