Advertentie
Vergunningsaanvraag voor woningverbouwing in Schaijk
Vandaag om 10:37 • Aangepast vandaag om 10:49
Er is een vergunning aangevraagd voor een woningverbouwing aan de Zandstraat in Schaijk.
De gemeente Maashorst heeft op maandag 6 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden aan een vrijstaande woning aan de Zandstraat 54 in Schaijk.
De aanvraag betreft het bouwen van een aanbouw, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en het verbouwen van de woning. De vergunning is aangevraagd voor zowel technische bouwactiviteiten als het aanpassen van het omgevingsplan. De zaak is geregistreerd onder nummer 55583-2026.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie