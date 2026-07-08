Kempisch Bakkerijmuseum Luyksgestel wil uitbreiden en verbouwen

Het Kempisch Bakkerijmuseum in Luyksgestel heeft een vergunning aangevraagd voor een uitbreiding en verbouwing. De gemeente Bergeijk gaat de plannen beoordelen.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op dinsdag 2 juli ontvangen door de gemeente Bergeijk. Het gaat om een uitbreiding en verbouwing van het Kempisch Bakkerijmuseum aan de Kapellerweg 15 in Luyksgestel.

De plannen worden beoordeeld op bouwtechnische eisen en het omgevingsplan. Op dit moment is er nog geen toestemming gegeven. Wanneer de gemeente een besluit neemt, wordt dat openbaar gemaakt. Daarbij wordt aangegeven of bezwaar mogelijk is en hoe dat in zijn werk gaat.