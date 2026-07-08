Bergeijk stelt nieuw handhavingskader Wmo-toezicht vast

De gemeente Bergeijk heeft een nieuw handhavingskader vastgesteld voor toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dit kader zorgt voor eenduidige regels binnen de regio BOV-Kempen en is met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2026 van kracht.

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Het handhavingskader is bedoeld om de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning te verbeteren en risico’s voor cliënten te verminderen. Gemeenten in de regio BOV-Kempen, waaronder Bergeijk, Bladel en Eersel, werken samen met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant (GGD HvB) als toezichthouder. Deze toezichthouder controleert aanbieders en kan verbetermaatregelen opleggen.

Bij ernstige tekortkomingen kan het toezicht worden opgeschaald naar handhaving. Gemeenten hebben daarbij verschillende instrumenten, zoals een financiële sanctie (dwangsom), bestuursdwang of zelfs ontbinding van contracten. Dit nieuwe kader biedt richtlijnen voor een gezamenlijke aanpak binnen de regio, waardoor de handhaving beter afgestemd is.

De gemeente benadrukt dat handhaving maatwerk blijft. Bij overtredingen wordt per situatie gekeken welke maatregelen nodig zijn, waarbij de ernst en kans op herhaling worden meegewogen. Het kader is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk op 30 juni 2026.