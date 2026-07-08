Gemeente Bergeijk breidt toezicht op Wmo-zorg uit

De gemeente Bergeijk heeft de toezichthoudende taak van de GGD Hart voor Brabant uitgebreid. Vanaf 1 juli 2026 gaat de GGD niet alleen calamiteiten controleren, maar ook de kwaliteit van zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) monitoren.

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Het nieuwe addendum bij de dienstverleningsovereenkomst met GGD Hart voor Brabant zorgt ervoor dat de toezichthouder voortaan ook de kwaliteit van zorg beoordeelt. Dit omvat het signaleren van risico’s, tekortkomingen en verbeterpunten, evenals het adviseren van de gemeente over benodigde maatregelen. De GGD zal vier keer per jaar rapporteren over haar bevindingen en bij dringende problemen direct contact opnemen met de gemeente.