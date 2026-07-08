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Vergunning aangevraagd voor aanbouw Hoge Maasdijk in Andel

Vandaag om 10:37 • Aangepast vandaag om 10:50

Er is een vergunning aangevraagd voor een nieuwe aanbouw aan de Hoge Maasdijk 128 in Andel.

Gevonden voor jou

De gemeente Altena heeft op 29 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning betreft het realiseren van een nieuwe aanbouw aan een pand aan de Hoge Maasdijk 128 in Andel.

De gemeente verwacht uiterlijk 24 augustus 2026 een besluit te nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, zal hierover een nieuw bericht worden gepubliceerd. Op dat moment zijn de bijbehorende documenten in te zien en kan er gereageerd worden.

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