Mantelwoning mag 15 jaar blijven staan in Hank

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een mantelwoning aan de Keizer Napoleonweg 6 a1 in Hank. De vergunning is geldig voor een periode van vijftien jaar.

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Het gaat om een tijdelijke mantelwoning, een woonunit die bedoeld is om mantelzorg te kunnen verlenen. De gemeente Altena heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend en deze op 6 juli 2026 verzonden.

Een omgevingsvergunning is nodig als iemand iets wil bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aanleggen. Hiermee wil de gemeente duidelijk maken dat er mogelijk veranderingen in de omgeving plaatsvinden.