Schuifpui gepland aan Bartelbaan in Ulicoten

In Ulicoten is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een schuifpui.

Gevonden voor jou

De gemeente Baarle-Nassau heeft op 6 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een schuifpui aan Bartelbaan 2 in Ulicoten. Het betreft een omgevingsvergunning die nog in behandeling is.

De aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving gepubliceerd. Pas na een besluit op de aanvraag kan hierop worden gereageerd. Dit besluit wordt ook openbaar gemaakt.