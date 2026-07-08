Gemeente Altena verlengt beslistermijn voor nieuw bedrijfspand

De gemeente Altena heeft de termijn verlengd voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een bedrijfspand naast Biesboschhaven Noord 8 in Werkendam.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de vergunning is op 18 mei 2026 ontvangen. De gemeente heeft besloten de beslistermijn met zes weken te verlengen, waardoor er uiterlijk op 13 juli 2026 een besluit wordt genomen. Pas na dat besluit worden de bijbehorende documenten openbaar en kan men reageren.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw- of sloopwerkzaamheden en mogelijke veranderingen in de omgeving. Met de verlenging wil de gemeente zorgen voor een zorgvuldige afweging. Op de website van gemeente Altena kunnen geïnteresseerden een informatieverzoek indienen om de aanvraag alvast digitaal te bekijken.