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Vergunningsaanvraag voor drie bedrijven in Nieuwendijk
Vandaag om 10:37 • Aangepast vandaag om 10:51
De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen om drie bedrijven in Nieuwendijk te legaliseren. Het gaat om een locatie aan de Snijderstraat.
De aanvraag voor de vergunning werd ingediend op 28 juni en betreft drie bedrijven aan de Snijderstraat 8 in Nieuwendijk. De gemeente verwacht uiterlijk 24 augustus een besluit te nemen over deze aanvraag.
Een omgevingsvergunning is nodig voor activiteiten zoals bouwen, verbouwen of het aanpassen van een locatie. Het doel van deze aanvraag is het legaliseren van de bedrijven op de genoemde locatie.
Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente Altena een nieuw bericht. Tot die tijd kunnen inwoners via de website van de gemeente vragen stellen of een informatieverzoek indienen om de aanvraag in te zien.
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