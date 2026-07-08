Vergunning voor bedrijfsunits en woning in Giessen

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor de bouw van zeven bedrijfsunits en een bedrijfsunit met kantoor en woning aan de Industrieweg in Giessen.

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De omgevingsvergunning betreft het adres Industrieweg 39 in Giessen. Naast de zeven bedrijfsunits wordt er ook een bedrijfsunit met kantoor en een bedrijfswoning gerealiseerd. Het gaat om een project waarvoor toestemming is verleend onder nummer 2026-002837.

Een omgevingsvergunning is nodig om bouwprojecten zoals deze uit te voeren. Hiermee laat de gemeente weten dat er mogelijk veranderingen in de omgeving plaatsvinden. De documenten die bij deze vergunning horen, zijn bij de gemeente Altena in te zien.