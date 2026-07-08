Kas in Giessen krijgt toestemming voor caravanstalling

De gemeente Altena heeft toestemming verleend om een kas in Giessen vijf jaar lang te gebruiken voor het stallen van caravans.

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Het gaat om een kas aan Buitenhof 3 in Giessen. De vergunning is verleend via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat er een uitzondering is gemaakt op het huidige bestemmingsplan.

Met deze toestemming kan de kas tijdelijk worden ingezet voor caravanstalling, wat een verandering in de omgeving kan betekenen. De gemeente heeft dit besluit gepubliceerd om inwoners te informeren over de mogelijke impact.