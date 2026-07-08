Melding grondgebruik langs Beerze bij Spoordonkseweg in Oirschot

Bij de Beerze in Oirschot wil Van Den Boomen B.V. dijklichamen ophogen met grond. De melding is gedaan op 6 juli 2026.

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Van Den Boomen B.V. heeft bij de gemeente Oirschot gemeld dat zij grond wil toepassen om dijklichamen langs de Beerze op te hogen. Het gaat om een locatie nabij de Spoordonkseweg. De melding is ontvangen op maandag 6 juli 2026.

Het ophogen van dijklichamen gebeurt met grond, een materiaal dat vaak gebruikt wordt om terreinen op te hogen of te versterken. Dit soort meldingen valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.

Het verzoek is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026070600705 en zaaknummer Z-2026-011495. Correspondentie over deze melding dient altijd te verwijzen naar dit zaaknummer.