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Automobilist (56) overleden na botsing tegen boom in Wijk en Aalburg

Vandaag om 10:42 • Aangepast vandaag om 11:11

Een 56-jarige man uit Veen is woensdagochtend om het leven gekomen bij een botsing tegen een boom op het Hakkeveld in Wijk en Aalburg. Het gaat om een eenzijdig ongeluk.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het Hakkeveld is een rechte polderweg met aan het einde een bocht. Meerdere getuigen zagen het ongeluk gebeuren en hebben een verklaring afgelegd bij de politie.

Auto reed bij bocht rechtdoor

Volgens de eerste bevindingen reed de automobilist bij de bocht rechtdoor en botste hij frontaal tegen de boom. Een traumahelikopter, twee ambulances en een brandweerwagen werden opgeroepen. Voor de man mocht alle hulp niet meer baten.

De politie heeft de weg volledig afgesloten. De Verkeersongevalsanalyse doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Het Hakkeveld blijft dicht zolang het onderzoek en de bergingswerkzaamheden duren.

Het ongeluk gebeurde na een bocht (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Het ongeluk gebeurde na een bocht (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Een traumahelikopter werd opgeroepen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Een traumahelikopter werd opgeroepen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

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