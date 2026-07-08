Vergunningsaanvraag voor perceel nabij Broekdijk in Oost West en Middelbeers

De gemeente Oirschot heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor perceel G 1407, nabij Broekdijk in Oost West en Middelbeers. Het gaat om een verzoek om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

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Op 26 juni 2026 heeft de gemeente Oirschot een aanvraag ontvangen voor een vergunning om af te wijken van het omgevingsplan voor perceel G 1407. Dit perceel ligt nabij de Broekdijk in Oost West en Middelbeers. Het kenmerk van de zaak is 082381514.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie en kunnen geïnteresseerden de documenten bekijken. Op dit moment ligt de aanvraag nog niet ter inzage en is reageren niet mogelijk.

Een omgevingsvergunning wordt vaak aangevraagd voor bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden. Hiermee wil de gemeente inwoners tijdig informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.