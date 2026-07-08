Melding milieubelastende activiteit bij boerderij in Rijen

Boerderij J.F. Leli V.O.F. in Rijen heeft een melding gedaan voor het opslaan van mest, diesel en andere materialen. De uitbreiding van het aantal melkrundvee en jongvee is hierbij het doel.

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Het bedrijf J.F. Leli V.O.F., gevestigd aan de Tinnegietersweg in Rijen, heeft op 28 mei 2026 een melding gedaan onder het Besluit activiteiten leefomgeving. De melding is op 6 juli 2026 afgehandeld.

De melding betreft onder meer het opslaan van drijfmest, digestaat (bijproduct van biogasproductie), propaan, diesel en kuilvoer. Daarnaast vallen dierverblijven onder de gemelde activiteiten. De boerderij wil het aantal melkrundvee en jongvee uitbreiden en het emissiearme huisvestingssysteem aanpassen.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.