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Grond en baggerspecie toegepast aan Kempenlaan in Goirle

Vandaag om 11:15

In Goirle is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie aan de Kempenlaan. Dit gebeurde op 6 juli 2026.

Gevonden voor jou

De melding ging over het toepassen van grond of baggerspecie, wat betekent dat grond of baggerslib gebruikt wordt om een gebied op te hogen of aan te leggen. De locatie van deze toepassing is aan de Kempenlaan in Goirle.

De melding is afgehandeld en er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen. Voor vragen of correspondentie hierover kan gebruik worden gemaakt van het zaaknummer Z2026-00017886.

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